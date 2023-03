Daniel Baciu, cel care este directorul Casei Naționale de Pensii, a reactionat dupa vestea ca, in urma recalcularii, mai multe pensii vor fi diminuate. El a infirmat acest zvon, ba chiar a adaugat ca eliminarea inechitaților ar putea duce la creșterea veniturilor in anumite cazuri pentru pensionari. Noile pensii vor veni in 2024 Daniel Baciu […] The post Mesajul transmis de seful Casei de Pensii dupa anuntul ca mai multi seniori vor avea veniturile diminuate first appeared on Ziarul National .