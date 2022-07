Stiri pe aceeasi tema

- Rudel Obreja, fostul președinte al Federației Romane de Box, se afla in prezent in stare critica la spital, in urma unui diagnostic crunt. Obreja, condamnat la inchisoare in dosarul „Gala Bute”, se lupta cu cancerul. Anunțul a fost facut chiar de soția acestuia, care acuza ca fostul pugilist a fost…

- Afirmatia a fost facuta de sotia lui, vineri, la Romania TV. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, care a fost condamnat in luna aprilie la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”.

- Afirmatia a fost facuta de sotia lui, vineri, la Romania TV. Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja, care a fost condamnat in luna aprilie la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”.

- Tribunalul Ilfov a decis in ședința din 7 iulie ca Rudel Obreja, condamnat in luna aprilie la cinci ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute”, sa fie examinat medical. Urmatorul termen a fost pe 20 iulie. Rudel Obreja a cerut instanței de judecata sa fie eliberat condiționat pentru ca sufera de cancer,…

- Antonia, soția lui Rudel Obreja, susține ca fostul președinte al Federației de Box este bolnav de cancer, internat in stare grava. Rudel Obreja efectueaza o condamnare de 5 ani in dosarul „Gala Bute”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Antonia, soția lui Rudel Obreja, susține ca fostul președinte al Federației de Box este bolnav de cancer, internat in stare grava. Rudel Obreja efectueaza o condamnare de 5 ani in dosarul „Gala Bute”. Rudel Obreja s-a intors dupa gratii pe data de 7 aprilie 2022. ...

- Luni, 20 iunie, Elena Udrea va fi adusa din Penitenciarul Targsor, unde e incarcerata de patru zile, in fața magistraților de la Curtea Suprema, care judeca recursul in casatie declarat de fostul ministru impotriva deciziei prin care a primit 6 ani de inchisoare. Joia trecuta, politistii bulgari au…

- Justin Bieber are parte de tot sprijinul soției sale, dupa ce a fost diagnosticat cu sindromul Ramsay Hunt. Hailey Bieber și-a aratat susținerea pentru marele star pop printr-un mesaj emoționant publicat in mediul online.