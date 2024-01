Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin (21 de ani) a debutat la Tottenham in remiza cu Manchester United, scor 2-2. El a intrat pe final și a bifat 10 minute pe teren. Cum a ajuns la vestiar, internaționalul roman și-a schimbat poza de profil de pe Instagram. A ales o fotografie in tricoul lui Spurs, chiar din meciul cu United,…

- ​Radu Dragușin este jucatorul roman al momentului dupa ce a fost transferat in Premier League de catre cei de la Tottenham. Fundașul de 21 de ani a și debutat in meciul cu Manchester United.

- Fundasul roman Radu Dragusin a debutat in campionatul de fotbal al Angliei, cu ocazia meciului disputat de noua sa echipa, Tottenham Hotspur, pe stadionul Old Trafford, in compania formatiei Manchester United si incheiat la egalitate, 2-2, duminica seara, in cadrul etapei a 21-a din Premier League.United…

- Radu Dragușin (21 de ani) a debutat pentru Tottenham in remiza de pe Old Trafford, impotriva lui Manchester United, scor 2-2. Internaționalul roman a intrat pe teren in minutul 85 in locul lui Skipp, pentru a securiza rezultatul de egalitate. Fundașul legendar al lui Manchester United, Gary Neville…

- Internaționalul roman Radu Dragușin, transferat recent de Tottenham in schimbul a 30 de milioane de euro, a debutat pentru noua sa echipa pe Old Trafford, in egalul obținut de londonezi in derby-ul cu Manchester United, scor 2-2. Manchester United a inceput excelent meciul de pe Old Trafford și a deschis…

- Fundașul roman Radu Dragușin ar putea debuta pentru Tottenham Hotspur in partida cu Manchester United. Meciul de fotbal din Premier League se va juca duminica, pe celebrul stadion Old Trafford din Manchester.

- Radu Dragușin a reușit. Dupa cateva zile de așteptari, dar și dupa ce a analizat foarte bine schimbarile de care va avea parte odata cu noua mutare, fundașul roman a semnat cu Tottenham. Radu Dragușin devine, astfel, cel mai scump transfer al unui jucator roman din istorie. Iata ce mesaj a transmis…

- Sorin Carțu (68 de ani) s-a declarat impresionat de Radu Dragușin (21), fundașul central roman pentru care lupta Bayern Munchen, Tottenham și Napoli. Radu Dragușin este cel mai important fotbalist roman al momentului, de departe cel mai valoros la nivel de cota de piața. Despre fundașul central legitimat…