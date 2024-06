Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 5 iunie 2024, un mesaj cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului. Mesajul transmis de Klaus Iohannis “Marcarea pe 5 iunie a Zilei Mondiale a Mediului aduce in atenția publica importanța acestei tematici vitale și are menirea de a mobiliza milioane…

- Klaus Iohannis a avut o agenda destul de incarcata in ziua de miercuri. Președintele Romaniei a transmis nu doar un mesaj de Ziua Invațatorului, ci și unul cu ocazia Zilei Mediului, prilej in care și-a facut timp sa anunțe și pensionarea mai multor magistrați. De Ziua Mondiala a Mediului, președintele…

- Dragi maramureșeni, Am pus bazele acestui nou partid intrucat nu am putut accepta sacrificarea liberalismului din Romania pentru interesele personale ale unor indivizi capabili de a batjocori intr-un asemenea fel increderea primita din partea cetațenilor. Chiar daca cei din PNL și Klaus Iohannis ne-au…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni, in care a vorbit despre felul in care diaspora a devenit mai puternica și despre solidaritatea aratata refugiaților ucraineni care fug din calea razboiului. Din anul 2015, ultima duminica din luna…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat marți, in SUA, ca in Ucraina e nevoie de sisteme de aparare antiaeriana și ca a existat o discuție intensa despre cine le poate oferi, fiind intrebata și Romania. Șeful statului a adaugat ca a vorbit despre acest subiect și cu Joe Biden și ca va trebui…

- Roman Petre, in calitate de fost prim-ministru al Guvernului Romaniei, și Voiculescu Gelu-Voican, in calitate de fost viceprim-ministru al Guvernului Romaniei pot fi urmariți penal in Dosarul Mineriada, dupa ce președintele Iohannis a semnat un decret prin care l-a transmis ministrului justiției Alina…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a felicitat, duminica, pe Peter Pellegrini, cel care a caștigat alegerile prezidențiale in Slovacia. Peter Pellegrini este un populist pro rus și un aliat al premierului Robert Fico.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, Guvernul, premierul Marcel Ciolacu, președintele Senatului, Nicolae Ciuca, ministra de Externe, dar și miniștrul Apararii Naționale și cel al Afacerilor Interne, au transmis mesaje cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO.