- In timp ce Joe Biden se afla intr-o calatorie sentimentala in Irlanda, Xi Jinping era ocupat la Beijing. Dupa o vizita de profil inalt a lui Emmanuel Macron, liderul chinez a fost gazda președintelui Luiz Inacio Lula da Silva al Braziliei. Mesajul intalnirii a fost placut pentru China și deranjant…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita oficiala in Brazilia, va fi primit marți de președintele Luiz Inácio Lula da Silva, iar miercuri va avea intrevederi cu viceguvernatorul statului Rio de Janeiro, Thiago Pampolha Goncalves, și cu viceprimarul orașului Rio de Janeiro, Nilton Caldeira.Klaus…

- Președintele ucrainean a transmis ca numeroși ucraineni catolici sarbatoresc duminica Paștele „in primele linii ale frontului și in numeroase orașe și sate” din Ucraina care sunt atacate de forțele ruse, in mesajul transmis cu ocazia Paștelui catolic, potrivit CNN . „Aceasta este lumea moderna – o lume…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania beneficiaza de importante avantaje competitive si ca acestea pot fi valorificate mai bine prin utilizarea eficienta a fondurilor europene.Seful statului a transmis, miercuri, un mesaj in cadrul evenimentului "110 ani de excelenta academica", organizat…

- "Un punct special pe care l-as mentiona: in concluzii, noi am reusit - colegele si colegii nostri s-au implicat foarte mult - am reusit sa includem un pasaj relevant pentru Moldova. Moldova va primi un un ajutor suplimentar, consistent, un sprijin din partea UE si acest lucru credem ca este foarte important…

- Invazia Rusiei in Ucraina a marcat intreaga planeta, iar astazi, la un an de la izbucnirea razboiului, președintele Volodimir Zelenski le-a transmis tuturor celor care l-au sprijinit, dar și rivalilor, un mesaj prin care a rezumat cele 12 luni de teroare, dar și de unitate a Occidentului. Mai mult,…

- Președintele Klaus Iohannis a avut joi o intalnire cu Volodimir Zelenski la summit-ul Consiliului European. Șeful statului roman a folosit aceasta ocazie pentru a reafirma solidaritatea țarii noastre cu Ucraina și a puncta aspectele multiple ale sprijinului Romaniei.