centrulnatura.ro: Sindromul de toxicitate cuprica

Cuprul este un oligoelement esential, care se gaseste in organismul uman in mici cantitati si este esential pentru sanatatea fizica si mentala. Este studiat de foarte mult timp si inca nu ii este apreciata complet importanta pentru sanatatea umana. Functiile Cuprului in organismul uman:1 este important… [citeste mai departe]