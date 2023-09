Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie de proporții cutremuratoare a lovit Marocul, unde un cutremur puternic, cu o magnitudine de 6,8 pe scara Richter, a provocat pierderea a cel puțin 296 de vieți și a lasat peste 100 de oameni raniți in urma. Marocul se confrunta acum cu o situație de urgența, in timp ce autoritațile și echipele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter a lovit nord-estul Chinei duminica, a anuntat Institutul Geologic al SUA (USGS), autoritatile raportand ca cel putin zece persoane au fost ranite si zeci de cladiri s-au prabusit, transmite AFP. Locuitorii din zona afectata de seism au postat…

- Un nou cutremur de peste 4 grade pe scara Richter s-a produs vineri, 7 iulie, la ora 15.23, in zona Vrancea, județul Buzau, a informat Institutul Național pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut adancimea de 140 de kilometri.„In ziua de 07.07.2023, 15:23:14 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA…

- Un seism cu magnitudinea de 3,4 pe scara Richter a avut loc duminica dimineața in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc duminica dimineața, la ora 03:01, in zona seismica Vrancea. Seismul cu magnitudinea…

- Un nou cutremur in Romania, in noaptea de luni spre marți. Ce magnitudine a avut și unde a fost inregistrat Un nou cutremur cu magnitudinea de peste 4 grade pe scara Richter a avut loc in Romania, in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 01:45. Potrivit INFP, seismul s-a produs in zona seismica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs in județul Gorj. Seismul a avut loc, luni dimineața, la ora 08.26.”In ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15 km. CITESTE SI BREAKING…