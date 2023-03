Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar o seara, pe Antena 1 a avut loc marea finala America Express - Drumul Aurului, iar caștigatorii premiului in valoare de 30.000 de euro au fost Catalin Bordea și Nelu Cortea. Cei doi au ajuns in finala cu Andreea Antonescu și Andreea Balan. Ei bine, pe rețelele personale de socializare,…

- In urma cu doar o seara, pe Antena 1 a avut loc marea finala America Express. Cele doua echipe care au ajuns in finala au fost Andreea Balan cu Andreea Antonescu și Nelu Cortea cu Catalin Bordea. Cei care au caștigat marele premiu in valoare de 30.000 de euro au fost chiar baieții. Acum, Nelu Cortea…

- Episodul 41 din America Express - Drumul Aurului, din data de 26 martie 2023. Traseul de pe Drumul Aurului a ajuns la final. Andreea Balan și Andreea Antonescu și Nelu Cortea și Catalin bordea sunt cele doua echipe care au luptat cot la cot pentru marele titlu de caștigator și pentru premiul de 30.000…

- America Express se apropie de final, iar doua echipe s-au calificat pentru a juca ultimul „meci” din competiție. Andreea Balan și Andreea Antonescu și Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt concurenții care se vor duela pentru marele premiu.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au fost eliminați de la America Express - Drumul Aurului. Andreea Balan și Andreea Antonescu, Catalin Bordea și Nelu Cortea sunt cele doua echipe care se vor lupta in marea finala.Din pacate, drumul in competiția America Express - Drumul Aurului s-a incheiat pentru…

- Concurenții de la America Express – Drumul Aurului au trait momente de groaza și au auzit impușcaturi. Din fericire, ei au fost in siguranța și nimeni din echipa de la Antena 1 nu a pațit nimic. Provocare noua pentru cele 4 echipe ramase in competiția de pe Drumul aurului, lansata de Irina Fodor in…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu au facut echipa la America Express, iar pe parcursul show-ului, cele doua au intrat in mici conflicte cu colegii de emisiune. Oase, unul dintre prezentatorii emisiunii a facut declarații neașteptate despre Andreea Balan, dupa participarea la America Express. El a fost…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au fost eliminați de la America Express, dupa o luna de aventuri in Mexic și Guatemala. Chiar inainte de plecarea spre Columbia, cei doi au pierdut cursa pentru ultima șansa și au parasit competiția America Express, in lacrimi. In ediția America Express din 22 februarie…