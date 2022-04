Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc miercuri dimineața, in Capitala! Un barbat a murit dupa ce a lovit cu mașina poarta de la Ambasada Rusiei. Individul este Bogdan Draghici, președintele Asociației TATA, o asociație care milita pentru drepturile taților. Barbatul era condamnat in prima instanța pentru viol…

- Ies la iveala noi informații despre incidentul ce a avut loc astazi la Ambasada Rusiei de la București, acolo unde un barbat a intrat cu mașina in instituție, dupa care autoturismul a luat foc. De fapt, acesta s-ar fi autoincendiat dupa un schimb de replici cu paznicul instituției. Ce se arata in ultima…

- Bogdan Draghici, presedintele Asociatiei TATA, a murit miercuri dimineata dupa ce masina in care se afla a lovit cu putere gardul metalic de la Ambasada Rusiei si a ars intr-un incendiu. Draghici a fost retinut de procurori si arestat preventiv mai multe luni in 2019 intr-un dosar de viol cu minori.…

- Bogdan Draghici este barbatul care si-a dat foc si a intrat cu masina in gardul Ambasadei Rusiei la Bucuresti. Bogdan Draghici s-a urcat, in aceasta dimineata, la volanul masinii inmatriculate pe numele tatalui sau si a condus pana la Ambasada Rusiei la Bucuresti. In momentul in care a ajuns in zona,…

- Șoferul care a intrat in aceasta dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei este Bogdan Draghici, președintele Alianței T.A.T.A. El a fost condamnat ieri la 15 ani de inchisoare, fiind acuzat ca și-a violat fiica. Pe 4 aprilie, Bogdan Draghici scria pe Facebook ca și el este ucrainean, fiind…