- Barbatul care a ucis si impuscat noua oameni la doua baruri cu specific oriental din orasul Hanau, in apropiere de Frankfurt, este Tobias R., in varsta de 43 de ani. El a lasat o scrisoare-confesiune si un video in care si-a expus convingerile extremiste de dreapta.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante familiilor victimelor atacului armat din Germania si condamna ferm aceste "acte violente"."Foarte intristat de impuscaturile socante din Hanau, Germania. Condamn ferm aceste acte violente. Sincere condoleante familiilor victimelor,…

- Presedintele Klaus Iohannis condamna cu fermitate atacurile care au avut loc in Hanau."Condamn cu fermitate atacurile violente asupra oamenilor inocenti care au avut loc in Hanau. Transmit condoleante celor care si-au pierdut rude si prieteni. Romania este solidara cu Germania", a scris seful…

- Noua oameni au fost ucisi, iar alti cinci au fost raniti in doua atacuri produse in Germania, in orasul Hanau, in apropiere de Frankfurt, asupra unor baruri cu specific arab.Primul atac s-a produs chiar in centrul orasului, la un bar unde clientii pot fuma narghilea.

- Noua persoane au fost ucise miercuri seara in Hanau, langa Frankfurt, centrul Germaniei, in doua atacuri al caror presupus autor a fost gasit ulterior mort in locuinta sa, a anuntat politia germana joi, informeaza AFP, citata de Agerpres.Cele doua atacuri au vizat baruri cu narghilea, ranind grav mai…

- UPDATE – Noua persoane au fost ucise miercuri seara in Hanau, langa Frankfurt, centrul Germaniei, in doua atacuri al caror presupus autor a fost gasit ulterior mort in locuinta sa, a anuntat politia germana joi, informeaza AFP. Aceste doua atacuri au vizat baruri cu narghilea, ranind grav mai multe…

- Principalul suspect al atacurilor a fost gasit mort in locuinta sa. Politia din Hanau a anuntat intr-o postare pe Twitter ca anchetatorii l-au gasit pe suspectul atacurilor de miercuri seara, decedat in locuinta sa din oras. Alaturi de el se afla un alt cadavru, despre care nu au fost oferite informatii.…

- Miercuri noapte au avut loc doua atacuri armate in orasul Hanau, din apropiere de Frankfurt, in care cel putin 8 persoane si-au pierdut viata si alte zeci de persoane au fost ranite grav, relateaza Hotnews.