- Bia și Robert de la Mireasa sezonul 8 sarbatoresc șase luni de cand au spus DA in fața ofițerului starii civile. Cei doi indragostiți au devenit soț și soție cu jumatate de an in urma și se pare ca relația dintre ei decurge foarte bine.

- Elena Matei a devenit mama pentru prima data. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite marturisește ca experiența a fost una de neuitat și a povestot momentele prin care a trecut pentru a o aduce pe lume pe fiica sa.

- Alexandra de la Mireasa, sezonul 5, a decis sa iși faca o schimbare de look. Fosta concurenta s-a vopsit blonda. Cum arata și cum au reacționat fanii in momentul in care au vazut imaginea cu noul look.

- Dupa desparțirea și divorțul oficial de Sergiu, Madi de la Mireasa sezonul 8, simte, din nou, cum se spune, fluturi in stomac. Fosta concurenta a anunțat ca iubește din nou și ca este intr-o relație. Iata ce spune despre noul ei iubit.

- Sezonul 13 de la Chefi la cuțite este din ce in ce mai aproape de final. In urma cu o ediție, concurenții au aflat cine ajunge in semifinala și cine este eliminat. Printre cei trei concurenți care au plecat acasa se numara și Adnana Irimia, din echipa lui Richard Abou Zaki. Concurenta a transmis un…

- Adina Miuleasa a intrat in casa Mireasa cu gandul ca va cunoaște pe cineva și iși va face o familie. Lucrurile nu au stat așa, dar se pare ca fosta concurenta este mai fericita ca niciodata chiar daca este in continuare singura. Tanara a plecat de curand și in vacanța in Dubai și s-a distrat pe cinste,…

- In cursul zilei de ieri, iubita lui Cristian a fost eliminata din casa Mireasa, sezonul 9. Cu lacrimi in ochi, Antonia și iubitul ei și-au luat ramas-bun. Vizibil copleșiți de durere, cei doi au fost nevoiți sa se desparta dupa ce publicul a decis ca tanara sa iasa din competiție.

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.