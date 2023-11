Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela, fosta concurenta din sezonul 6 Mireasa, și-a luat prin surprindere susținatorii cu un anunț neașteptat despre contul sau de Instagram. Tanara a transmis un mesaj pentru toți urmaritorii sai.

- Lionel Messi a primit un mesaj elegant din partea fostului coechipier de la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, dupa ce argentinianul a caștigat luni seara Balonul de Aur 2023. „Il meriți”, a scris francezul dupa ceremonie, pe Instagram, informeaza Mediafax. Internaționalul francez a trimis…

- Perneș, fostul concurent din sezonul 5 Mireasa, i-a transmis un mesaj emoționant Sabrinei, chiar de ziua ei. Tanarul și-a luat prin surprindere soția cu o postare induioșatoare pe contul de Instagram.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 19 a sezonului 12 Chefi la cuțite, din 2 octombrie 2023, un concurent din echipa lui Catalin Scarlatescu a parasit competiția. Cel care a obținut cel mai mic punctaj a fost eliminat. Cum a reacționat chef Scarlatescu in momentul in care a aflat cine va pleca.

- Alexia Eram este in doliu și trece prin momente dificile, dupa ce cel mai bun prieten al ei din copilarie s-a stins din viața. Concurenta de la America Express a postat un mesaj durereos pe contul ei personal de Instagram, dar și o imagine. Iata ce a transmis despre persoana decedata!

- Cunoscutul afacerist Calin Donca a transmis un mesaj din spatele gartiilor. Prin intermediul postarii, omul de afaceri dorește sa aduca o serie de lamuriri vis-a-vis de reținere sa. Ce a transmis acesta? Calin Donca, arestat preventiv pentru 30 de zile Calin Donca se afla in mijlocul unui proces juridic.…

- Sebastian Dobrincu a implinit 25 de ani, pe 30 august, iar cu aceasta ocazie, acesta a transmis un mesaj pe contul de socializare, unde a primit sute de urari din partea celor care il urmaresc. La varsta de 17 ani, Sebastian Dobrincu a mers in America, acolo unde și-a dezvoltat afacerile și a reușit…

- atalin Bordea a fost deranjat dupa ce o femeie i-a spus ca toți barbații sunt la fel. Pe rețelele sale personale de socializare, comediantul a transmis un mesaj tranșant. Iata ce a postat caștigatorul de la America Express pe pagina lui de Instagram!