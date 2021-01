Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o postare pe pagina de Facebook a Arhipiscopiei Dunarii de Jos, IPS Casian Craciun, transmite un mesaj transant celor nu cred in vaccinul COVID-19. Inaltpreasfintitul ii indeamna pe acestia „sa lase interpretarile si compozitiile chimice ale vaccinului”, sugerandu-le, totodata, sa aiba incredere…

- Ruxanda Glavan a venit cu noi critici in adresa Ministerului Sanatații, care, recent, a prezentat Planul național de vaccinare anti-Covid. Deputatul „Pentru Moldova” a menționat, intr-o postare pe pagina de Facebook a Platformei parlamentare „Pentru Moldova” din care face parte, ca planul de imunizare,…

- Potrivit unui comunicat postat pe Facebook, punctele de vaccinare vor funcționa in Sala Siderurgistul - 16, Sala Sporturilor - 12 si Patinoarul Dunarea - opt.”Cabinetele vor avea toate dotarile: panouri separatoare, frigidere, chiuvete mobile, calculatoare, imprimante, scaune, mese, paturi, dulapuri,…

- Ministerul Afacerilor Interne a postat pe pagina de Facebook mesajul ”Fara petarde de Revelion” prin care solicita romanilor sa nu foloseasca petarde de Anul Nou, pentru ca zgomotul le sperie pe animale, citeaza Digi24. Reprezentanții MAI avertizeaza ca petardele și artificiile sunt pentru unii o simpla…

- Medicul Paul Ichim este seful Sectiei Chirurgie de la Spitalul Judetean Galati, intrata in carantina la sfarsitul lunii noiembrie, dupa ce mai multe cadre medicale s-au infectat. Nu a scapat de virus, iar acum, dupa ce s-a vindecat, medicul a anuntat ca se va vaccina anti-COVID si are un mesaj pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis se va vaccina anti-Covid in a doua etapa a campaniei, desi le-a facut specialistilor propunerea de a fi printre primii vaccinati pentru a fi un exemplu si a le da oamenilor incredere. Specialistii i-au sugerat insa sa se confomeze strategiei de vaccinare pentru a nu genera…

- Profesoara de Economie a motivat ca elevii nu au suficiente note in catalog, asa ca la ora 22:41 i-a anuntat pe elevi ca trebuie sa dea o lucrare de control online. De asemenea, le-a spus sec, pe grupul de Whatsapp, ca trebuie sa dea un test, noteaza Antena3. Romania tine scolile inchise,…

- "Am avut mai multe conversații cu Alin Nica in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranța ca vom ajunge la o ințelegere intre PNL și USR PLUS despre majoritați stabile și asumate atat in Consiliul Județean cat și in Consiliul Local. Suntem conștienți de responsabilitatea…