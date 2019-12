Mihai Ritivoiu, consilier județean PSD, a postat un nou text pe blogul sau, in care analizeaza partidul din care face parte și greșelile care l-au adus in situația din prezent. Astfel, Ritivoiu amintește, pentru inceput, faptul ca in turul al doilea al alegerilor prezidențiale de anul acesta, Viorica Dancila a fost votata de doar 3% […] Articolul Mesajul tranșant al pesedistului Ritivoiu: ”Daca nu castigam electoratul tanar, in zece ani vom deveni irelevanti”. Ce soluție are pentru conducerea partidului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .