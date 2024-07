Stiri pe aceeasi tema

- "In primul rand trebuie sa-i felicitam, pentru tot parcursul pe care l-au avut, pentru ca au intrat in istorie, au facut lucruri foarte bune. E clar ca din grupe cand iesi intalnesti adversari foarte buni. Am avut oportunitatile noastre, dar s-a vazut ca Olanda e o echipa foarte buna, si colectiv, si…

- Nationala Romaniei a parasit Campionatul European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala. Aventura tricolorilor la EURO 2024 s-a incheiat dureros, cu un esec fara drept…

- Nationala Romaniei a parasit Campionatul European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala.

- Romania a inceput meciul foarte bine, avand primele ocazii, dar Olanda a reușit sa marcheze primii prin Gakpo, la prima lor ocazie importanta. La pauza, scorul era 1-0 pentru echipa lui Ronald Koeman, iar jucatorii antrenați de Edi Iordanescu au incercat sa egaleze in partea secunda, dar fara succes,…

- Nationala Romaniei a parasit Campionatul European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala. Tricolorii puteau primi penalty dupa ce Ianis Hagi a fost lovit cu cotul in…

- Nationala Romaniei este condusa de echipa Olandei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc marti, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. Tricolorii au dominat la inceputul partidei, dar olandezii sunt cei care…

- Nationala Romaniei este condusa de echipa Olandei cu scorul de 1-0, la pauza meciului care are loc marti, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania. Tricolorii au dominat la inceputul partidei, dar olandezii sunt cei care…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat luni seara echipa nationala de fotbal a Romaniei pentru victoria obtinuta la Campionatul European din Germania in fata nationalei Ucrainei. „Emotionanta victoria de astazi a echipei noastre de fotbal in meciul de debut la EURO 2024. Felicitari tricolorilor pentru…