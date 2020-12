Noua mutatie a coronavirusului detectata in Marea Britanie se transmite mai usor, dar poate fi tinuta sub control la fel ca si celelalte tulpini, au subliniat oficiali din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA și preluata de Agerpres. ”Situatia nu este scapata de sub control, dar nici nu poate fi lasata la voia […] The post Mesajul surprinzator al OMS, dupa panica generata de apariția mutației agresive din UK appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .