Yulia Chernitskaya, o antrenoare de fitness din Ucraina, refugiata in Romania din cauza razboiului izbucnit in țara vecina, a povestit pe pagina ei de Facebook o experiența care a marcat-o zilele acestea. Povestea a devenit virala. Yulia a fugit din calea razboiului din Odessa și s-a refugiat in Romania, alaturi de cei patru copiii ai ei. Aseara, ea se afla cu mașina intr-o benzinarie din zona Moeciu, Brașov, și a fost abordata de un un barbat de 60-65 de ani care i-a oferit doua bancnote de cate 100 de lei dupa ce a observat numarul de Ucraina pe care il avea pe mașina ei.

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza luni ca, de la inceperea conflictului din Ucraina, 4.212 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, dintre care 28 in ultimele 24 de ore, potrivit Agerpres.Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Fii la curent…

