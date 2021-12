Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul Departamentului de Stat al SUA, Antony J. Blinken, a transmis un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. „In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman cu ocazia sarbatoririi Zilei Naționale, aniversarea Marii Uniri”, spune Blinken. „Intre Romania și Statele Unite exista…

- Romania și Statele Unite sunt angajate sa lucreze impreuna pentru a avansa in indeplinirea criteriilor de admitere a Romaniei in Programul Visa Waiver, se arata in Declarația comuna privind cea de-a Șaptea Reuniune a Dialogului Strategic intre Romania și Statele Unite ale Americii, conform MAE.…

- S-au implinit 10 ani de la semnarea Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic SUA – Romania pentru Secolul XXI. Tot atunci s-a semnat si Acordul privind amplasarea sistemului antiracheta in Romania. Departamentul american de Stat a publicat luni o declarație comuna a guvernelor Statelor Unite…