- A sperat pâna în ultimul moment ca va putea participa în finala de la bârna de la JO 2020, dar corpul ei a fost de alta parere. Cu durere în suflet, Larisa Iordache a transmis un mesaj emoționant tuturor celor care au susținut-o necondiționat. Gimnasta promite ca…

- Fostul prim ministru Mihai Tudose, in prezent europarlamentar PSD ataca in stilul caracteristic directorul CFR. Mesajul are la baza haosul de joi de pe caile ferate. Zeci de ore de intarzieri și trenuri anulate din cauza accidentului de la fetești provocat de un mecanic baut. In acest context, directorul…

- O femeie din Suceava, in varsta de 23 de ani, i-a cerut ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, pentru a-și gasi partenerul potrivit cu care sa-și intemeieze o familie. Mesajul tinerei, precum și raspunsul preotului, au aparut in publicația Suceava News , intr-o rubrica speciala…

- Situație incredibila prin care a trecut un barbat din Craiova. Omul a avut parte de o surpriza mai puțin placuta dupa ce a parcat masina in centrul orasului, și asta pentru ca, pentru o ora de parcare, a platit de 70 de ori.Ei bine, se pare ca barbatul a ajuns in aceasta situație din cauza unei erori de…

- O plimbare prin Univers cu astronomul Adrian Șonka ● Tudor Chirila, despre politica, muzica și vaccinare: „Nu-mi place ce face acest Guvern, nu știe sa comunice nimic” ● Vacanța cu emoții pentru un milion de români. Grecia e la un pas de scenariul roșu din cauza exploziei COVID 19…

- Senatorul PNL Roberta Anastase a cazut cu scaunul, marți, la conferința județeana de alegeri din PNL Prahova, la care participa și liderul partidului, Ludovic Orban, aflat in turneu prin filiale in incercarea de a-și convinge colegii sa il voteze la congresul din septembrie. Incidentul a avut loc…

- Evenimentul a avut loc, in seara zilei de vineri, in localitatea Sorso, din Italia.Militarii au intervenit in urma unui apel la 112, care anunța ca o persoana, aflata intr-o stare evidenta de eb rietate, a intrerupt o seara muzicala in desfașurare prin deconectarea sursei de alimentare a sistemului…