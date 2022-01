Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a oprit în optimi la Australian Open, dar a ținut sa o felicite pe Ashleigh Barty dupa ce lidera mondiala, favorita a fanilor și prietena a româncei, a câștigat titlul de la Melbourne."Felicitari, prietena mea! Uimitoare performanța! Sunt atât de fericita…

- Jucatoarea australiana Ashleigh Barty, locul I WTA, a invins-o pe Danielle Collins din SUA, locul 30 WTA si cap de serie numarul 27, scor 6-3, 7-6 (7/2) si a castigat in premiera turneul de grand slam Australian Open. Barty s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute, conform…

- Australian Open 2022 și-a aflat joi finalistele din proba de simplu, Ashleigh Barty și Danielle Collins urmând sa se dueleze pentru trofeul primului Grand Slam al sezonului. La finalul competiției de la Melbourne, Simona Halep va înregistra o coborâre importanta în clasamentul…

- Poloneza Iga Swiatek, numarul 9 mondial, si americanca Daniele Collins, ocupanta locului 30 in clasamentul WTA, vor fi adversare in semifinalele turneului de tenis Australian Open, dupa ce au castigat meciurile disputate joi la Melbourne, in cadrul primului turneu de Mare Slem al anului. De asemenea,…

- Simona Halep nu și-a putut apara punctele câștigate la ediția de anul trecut de la Australian Open (a ajuns pâna în sferturi în 2021), iar acest lucru se traduce printr-o cadere în clasamentul WTA. Cu 2117 puncte în clasamentul live, Halep se afla pe locul…

- Simona Halep (30 de anilocul 15 WTA si cap de serie numarul 14) s-a calificat in optimile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Danka Kovinici din Muntenegru (locul 98 WTA). In optimile turneului, Simona Halep va juca impotriva sportivei Alize Cornet (locul…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, campioana la Wimbledon si Roland Garros, eliminata in turul doi la Australian Open, a explicat ca un focar de infectie cu Covid-19 in staff-ul ei i-a perturbat pregatirea pentru primul Grand Slam al anului, noteaza Reuters. ''A fost un inceput de an destul…

- Dupa ce s-a impus in turneul de la Melbourne, premergator Australian Open, Simona Halep este pregatita de lupta pentru primul trofeu de Grand Slam la Antipozi. Locul 15 mondial va incerca sa cucereasca al treilea mare titlu al carierei, dupa Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. ...