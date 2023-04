Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping a avut joi dupa-amiaza, la Beijing, o intalnire cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Xi Jinping a declarat in cadrul convorbirii tripartite ca vizita celor doi lideri europeni in China reflecta o vointa pozitiva…

- Emmanuel Macron i-a spus omologului chinez Xi Jinping ca se bazeaza pe el „sa readuca la rațiune” Rusia și sa ajute la incheierea razboiului din Ucraina, relateaza CNN. Președintele francez, alaturi de Ursula von der Leyen se intalnesc cu liderul de la Beijing.

- Președintele francez Emmanuel Macron și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, incep joi o vizita cruciala la Beijing. Cei doi oficiali europeni se intalnesc cu președintele chinez Xi Jinping, in contextul celor mai tensionate relații UE-China.

- Anunțul transmis de UE și SUA catre China a fost facut de Josep Borrell și secretarul de stat american Antony Blinken. Cei doi au avut o intrevedere la Bruxelles, in marja celui de-al zecelea Consiliu Ministerial UE-SUA pentru Energie, pe care l-au coprezidat, și a reuniunii miniștrilor de externe din…

- UE incearca sa restabileasca relatiile cu China, desi refuzul Beijingului de a condamna razboiul din Ucraina al Moscovei ingreuneaza perspectivele unei apropieri majore, transmite AFP. O serie de lideri europeni au venit la Beijing pentru a incerca sa porneasca dialogul, iar in aceasta saptamana sunt…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va intreprinde o vizita in China intre 5 si 7 aprilie, a anuntat luni Ministerul de Externe de la Beijing, precizand ca in acelasi interval se va afla in China si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.

- UPDATE 23:30 Von der Leyen merge maine la Macron: discutie despre ChinaPresedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va fi maine la Paris pentru un pranz de lucru cu presedintele francez Emmanuel Macron. „Vor discuta subiecte de actualitate, inclusiv razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, energie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron anunta vineri ca urmeaza sa fie insotit de catre presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen in vizita sa din China, la inceputul lui aprilie, relateaza AFP. "I-am propus presedintei von der Leyen sa ma isoteasca intr-o parte" a vizitei, pentru a prezenta…