- Au trecut mai multe zile de cand NOSFE a murit, artistul a fost și inmormantat pe 18 octombrie 2022, iar soția lui, Madalina Crețan, a facut publica pe rețelele de socializare o discuție pe care artistul de la Șatra B.E.N.Z. a avut-o, inainte de a face infarct, cu un barbat care este bolnav de cancer.

- Au curs rauri de lacrimi la inmormantarea indragitului artist, care s-a stins din viața subit, la doar 37 de ani. Durerea a fost de nesuportat pentru Madalina, soția lui Nosfe. Gestul femeii i-a lasat pe toți cei prezenți fara cuvinte. Gestul facut de soția lui Nosfe la inmormantarea artistului Cu doar…

- In ediția din aceasta seara, de la Chefi la cuțite, 17 octombrie, 60 de concurenți au intrat in cea de-a doua proba a bootcamp-ului, iar adrenalina, dar și tensiunile s-au simțit in cadrul emisiunii. Nosfe și soția lui, Madalina Crețan, au impresionat jurații cu preparatul lor. Iata ultimele imagini…

- Prima reacție a soției lui Nosfe, dupa anunțul ca rapperul a murit. Soția artistului a facut public, pe rețelele de socializare un mesajul emoționant. Ce a transmis partenera de viața a celebrului cantareț dupa vestea șocanta care a zguduit lumea muzicala in aceasta dupa amiaza.

- Doliu in lumea muzicala romaneasca! Cunoscutul cantareț Nosfe s-a stins din viața la 37 de ani, sambata. Doliu in lumea muzicala romaneasca! Nosfe este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din Romania. „Nu-mi vine sa cred ca postez asta, fratele meu ????. Nu gasesc cuvinte sa spun nimic potrivit ????.…

- Georgiana Popa e tanara care ieri a murit in accidentul aviatic din Giurgiu alaturi de pilotul Valentin Anghel. Fata de 28 de ani a lasat in urma sa multa durere, iar iubitul ei e sfașiat și nu-i vine sa creada ca a fost pentru ultima data cand ieri a vazut-o in viața pe cea care urma sa-i devina soție.

- Un accident cumplit din Dolj a lasat o familie indurerata. Adriana este tanara de numai 20 de ani care și-a pierdut viața la volanul mașinii ei, joi dimineața. Cu puțin timp in urma, tatal a transmis un mesaj sfașietor de adio.

- Pentru Nicolae Botgros e o perioada grea, asta deoarece ieri s-a implinit un an de cand partenera sa de viața, Lidia Bejenaru a plecat la ceruri dupa lupta cu o boala grava. Mesajul trist publicat de catre artist pe Facebook.