Mesajul selecţionerului Edi Iordănescu de Crăciun: Eu mi-am pus dorinţa... Selectionerul Edward Iordanescu a notat, in mesajul sau de Craciun, postat in social media, ca si-a pus dorinta pentru 2023, si anume calificarea la Campionatul European din Germania, potrivit Agerpres.

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Premierul Nicolae Ciuca ii indeamna pe romani, in mesajul transmis de Craciun, sa aiba incredere in viitor: „Cred in puterea faptelor bune de a alina in momentele de cumpana și de a schimba vieți in bine", spune Nicolae Ciuca.

Ce țari cheltuiesc cel mai mult pe masa de Craciun? Potrivit unui studiu global, gasca la cuptor din Germania este cea mai scumpa masa festiva in timp ce sarmalele romanești sunt cele mai ieftine

Mai multe zone din centrul orasului german Dusseldorf, inclusiv un targ de Craciun, au fost evacuate, luni dupa-amiaza, din cauza unei alerte de securitate, afirma surse citate de presa germana, potrivit Mediafax.

Echipa naționala a Romaniei a fost invinsa, miercuri seara, in partida cu selecționata Germaniei, in ultimul meci de la Campionatul European de handbal feminin, anunța Mediafax.

Nationala feminina de handbal a Romaniei a terminat la egalitate cu Germania, 29-29 (16-15), miercuri seara, la Tatabanya (Ungaria), in ultimul test disputat inaintea Campionatul European - EHF EURO 2022, anunța Agerpres.

Producatorul european de avioane Airbus a decis sa acorde un bonus special angajatilor sai din intreaga lume, pentru ca acestia sa faca fata accelerarii inflatiei si crizei energetice, o decizie salutata de sindicate, transmite DPA.

Selectionerul naționalei de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru el prezenta la turneul final al Campionatul European din 2024 este obligatorie, in caz contrar fiind "capat de drum" in ceea ce privește prezența sa pe banca echipei

Romania se va bate cu Elveția și Israel pentru calificarea la Campionatul European de fotbal Germania 2024, așa cum s-a stabilit in urma tragerii la sorți organizate duminica, la Frankfurt, noteaza mediafax.