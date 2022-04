Mesajul șefului BlackRock pentru tineri Rob Kapito, fondatorului companiei BlackRock, ce are in administrare active de 10 trilioane dolari avertizeaza asupra impactului inflației. Șocul se va rasfrange in special asupra generației tinere care nu este obișnuita cu lipsurile, spune el. Kapito se refera la millenials (cu data de naștere intre anii 1981 și 1996) și mai comenteaza ca generația cu pricina, deși nu a avut oportunitați de cariere foarte ridicate și a fost ținuta departe de activele scumpe dobandite de generațiile precedente, cel puțin nu a avut grija zilei de maine. Lucrurile s-ar putea schimba in anii urmatori, dominați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

