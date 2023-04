Mesajul scurt al Cristinei Neagu, dupa ce Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal. Cristina Neagu a postat doua imagini care au devenit virale intr-un timp record. Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal, ce se va desfasura in Danemarca, Norvegia si Suedia, intre 20 noiembrie si 17 […] The post Mesajul scurt al Cristinei Neagu, dupa ce Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de handbal appeared first on Antena Sport .