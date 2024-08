Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici a obținut, miercuri seara, a doua sa medalie, dupa ce a cucerit bronzul in cursa de 100 de metri liber, la Jocurile Olimpice de la Paris. „E o medalie olimpica”, a spus inotatorul de 19 ani dupa aceasta performanța. https://www.youtube.com/watch?v=eJS1Zr4KrlA„Foarte tare cursa. Nu mai…

- Inotatorul roman David Popovici a cucerit medalia de bronz la 100 m liber, miercuri seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, intr-o finala in care chinezul Zhanle Pan a castigat aurul cu un nou record mondial.

