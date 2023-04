Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat joi ca regreta ''prejudecatile nejustificate'' ale Republicii Moldova la adresa Moscovei si ca Rusia ramane deschisa bunelor relatii, transmite Reuters. Republica Moldova s-a aflat in centrul atentiei de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, existand temeri ca aceasta mica tara,…

- Conform surselor citate de Reuters, care au dorit sa li se pastreze anonimatul data fiind sensibilitatea subiectului, deplasarea liderului chinez in Rusia se va desfasura mai devreme decat se prevedea.Ministerul chinez de Externe nu a raspuns pentru moment la o solicitare de comentarii privind posibilitatea…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat vineri, 10 martie, ca manifestatiile din Georgia sunt ”orchestrate din strainatate” pentru a dauna intereselor Moscovei, informeaza AFP. ”Evolutiile din Georgia sunt, desigur, orchestrate din strainatate”, cu scopul de a ”crea un (factor) iritant la…

- Kremlinul ar incerca, prin intermediul gigantului energetic rus Gazprom, sa formeze o noua armata de mercenari, prezentata ca o unitate de voluntari, dar ai carei membri ar fi platiti dublu fata de cat ofera Evgheni Prigojin, arata, in ultima sa analiza despre conflictul din Ucraina, Institutul pentru…

- Exista banuiala ca Moscova finanțeaza demonstrațiile organizate de gruparile pro-ruse de la Chișinau. In timp ce protestatarii cer inlaturarea președintelui Maia Sandu, mulți alții se tem ca țara lor va suferi aceeași soarta ca Ucraina. In estul Republicii Moldova, in regiunea separatista Transnistria,…

- UPDATE 20:00 - Autoritatile ucrainene au dispus vineri evacuarea ultimilor civili ramasi in orasul strategic Bahmut din estul Ucrainei, care este un obiectiv prioritar al trupelor ruse si unde se dau de mai multe saptamani cele mai sangeroase lupte de la inceperea in urma cu un an a campaniei militare…

- Declarațiile Chișinaului despre „planul Rusiei de a destabiliza situația in Moldova” sunt nefondate, a declarat marți purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de externe, Maria Zaharova. Este prima reacție a Moscovei dupa ce atat Ucraina, cat și Republica Moldova au vorbit despre intenția Rusiei de…

- Navele din „flota fantoma” a Iranului au trecut la transportul de petrol rusesc de cand s-au intensificat sancțiunile occidentale impuse Moscovei, Kremlinul apeland la tehnicile de ocolire a sancțiunilor imbunatațite de Teheran, relateaza Financial Times.