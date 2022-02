Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina a inceput, iar Ministrul rus al Apararii a facut un anunț in aceasta dimineața. Forțele armate ruse au suprimat apararea anti-aeriana a Ucrainei, reușind astfel sa dezactiveze infrastructura bazelor aeriene ucrainean

- Președintele rus a autorizat joi dimineața o operațiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est. Vladimir Putin a spus ca a autorizat o operațiune militara speciala in zonele separatiste din…

- Rusia vizeaza infrastructura militara a Ucrainei, apararea aeriana si fortele aeriene cu arme de inalta precizie si nu ataca orasele ucrainene, potrivit agentiei ruse de presa RIA care citeaza joi Ministerul Apararii de la Moscova. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rusia sustine ca nu ataca orase ucrainene, ci doar obiective militare, desi, conform unor oficiali ucraineni si a martorilor, au fost semnalate explozii in mai multe orase din Ucraina, inclusiv in Kiev.

- Agenția rusa de rating ACRA estimeaza ca bancile din țara au importat in decembrie bancnote in valuta straina in valoare de 5 miliarde de dolari, fața de 2,65 miliarde de dolari cu un an inainte, o masura preventiva in cazul unor sancțiuni care ar genera o cerere crescuta, scrie CNN. Fii la…

- Acuzatia a fost facuta intr-o declaratie emisa de reprezentanti ai autoproclamatei „Republici Populare Lugansk”. Documentul mentioneaza ca fortele ucrainene au folosit mortiere, lansatoare de grenade si o mitraliera in patru incidente separate inregistrate joi.„Fortele armate ale Ucrainei au incalcat…

- Romania susține dialogul cu Rusia Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a apreciat ca în Consiliul NATO-Rusia de saptamâna aceasta va fi vorba de un dialog și nu de o negociere. El a spus ca România…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a convocat la 12 ianuarie o reuniune a Consiliului NATO-Rusia si se afla ”in contact” pe aceasta tema cu Moscova, a anuntat un reprezentant al Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza AFP, potrivit News.ro. Stoltenberg a propus in mai multe…