Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Philip a facut dezvaluiri dureroase despre starea in care se afla acum regina Elisabeta, la doar cateva zile dupa moartea soțului ei, prințul Philip. Cei doi au fost casatoriți pentru 73 de ani, iar prințul Philip a decedat vineri la 99 de ani. Iata cum se simte acum regina Elisabeta!

- O ninsoare de primavara a cazut luni peste Castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se afla in doliu dupa imensul gol lasat de decesul printului Philip, sotul sau timp de 73 de ani, relateaza Reuters. Printul Philip, duce de Edinburgh, care i-a fost alaturi de-a…

- Salve de tun vor fi trase sambata in Marea Britanie, in Gibraltar si de pe nave aflate pe mare, in onoarea printului Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a, care a murit vineri la varsta de 99 de ani, informeaza DPA si EFE.

- Regatul Unit este in doliu dupa decesul, vineri, al ducelui de Edinburgh, sotul reginei Elisabeta a II-a. De la ora 17:00 GMT vineri, clopotul manastirii Westminster a sunat de 99 de ori in fiecare minut. Pana la inmormantare, a carei data este inca necunoscuta, Regatul Unit va respecta o perioada…

- Un trib din statul insular indepartat Vanuatu care l-a considerat un zeu pe printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, va organiza un ritual de jelire si dansuri ceremoniale pentru a marca decesul acestuia, a declarat un expert citat sambata de DPA/PA Media. Ducele de Edinburgh…

- Dalai Lama transmite condoleante familiei regale britanice dupa moartea printului Philip: „pe masura ce ne amintim cu totii de el, ne putem bucura ca a trait o viata semnificativa’’. „Imi pare rau...

- Familii regale și șefi de state și de guverne din toata Europa au transmis mesaje de condoleanțe dupa moartea prințului Philip, soțul reginei Elisabeta a Marii Britanii, la varsta de 99 de ani.

- Premierul britanic Boris Johnson i-a adus un omagiu printului Philip, imediat dupa anuntarea decesului acestuia, la varsta de 99 de ani, si a prezentat condoleante reginei Elizabeth a II-a si familiei regale. ”El a condus familia regala de-a lungul tuturor acestori ani, alaturi de regina.…