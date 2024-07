Stiri pe aceeasi tema

- Naționala lui Gareth Southgate, invinsa la Berlin (1-2) de Spania, a fost imbarbatata de deținatorul tronului regal al Marii Britanii, ce le ceruse englezilor sa decida finala in 90 de minute. Lucru care s-a și intamplat, dar in sens nefericit. „Traseul de la Euro 2024 face mandra o națiune ce va continua…

- Alan Shearer, fostul mare atacant al naționalei Angliei, crede ca selecționerul Gareth Southgate nu va continua pe banca naționalei engleze, dupa finala EURO 2024. Anglia a pierdut a doua finala de EURO la rand. In 2021 a fost invinsa e Italia, la lovituri de departajare, iar acum a pierdut cu Spania,…

- Anglia a pierdut, pentru a doua oara la rand, o finala de Campionat European. Nici de aceasta data fotbalul „is not coming home”, ceea ce a dat naștere unui val de glume, așa-numitele meme din mediul online. Duminica seara, la Berlin, Spania și Anglia și-au disputat trofeul de Campionat European. ...

- Naționalele Spaniei și Angliei se infrunta duminica seara, la Berlin, pe Olympiastadion, in finala Euro 2024, partida in urma careia aflam numele noii campioane a Europei la fotbal urmand sa inceapa de la 22.00, ora Romaniei. Partida de la Berlin se anunța a fi una istorica și plina de dramatism, chiar…

- Spania - Anglia, finala Euro 2024, are loc duminica, 14 iulie, de la ora 22:00. Partida de pe Olympiastadion (Berlin) va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Pro TV și Voyo. Cele doua naționale s-au calificat in finala dupa ce au caștigat partidele din semifinale impotriva Franței, respectiv Olandei…

- Sven-Goran Eriksson (76 ani), fost selecționer al Angliei, diagnosticat cu cancer pancreatic incurabil, a avut un discurs emoționant la adresa primei reprezentative a Angliei, dar și a lui Gareth Southgate. Acesta este de parere ca, in cazul in care Anglia va triumfa maine la Berlin, Southgate l-ar…

- Federația Engleza de Fotbal a luat decizia privind viitorul lui Gareth Southgate, selecționerul Angliei, chiar inainte de ultimul act de la EURO 2024. Indiferent de rezultatul finalei cu Spania, antrenorul primeșete o propunere de prelungire a contractului. Southgate a dus-o pe Anglia in a doua finala…

- Dupa ce a fost condusa de Olanda, la Dortmund, grație golului superb al lui Xavi Simmons, Anglia a „rasturnat” rezultatul de pe tabela de marcaj, datorita reușitelor lui Harry Kane (minutul 18, din penalty) și Ollie Watkins. Atacantul lui Aston Villa a marcat in primul minut de prelungiri, devenind…