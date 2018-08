Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei, principesa Margareta, a transmis un mesaj dupa protestul de vineri seara, spunand ca „recentele violențe din București au afectat unitatea naționala și reputația internaționala”, inainte ca Romania sa preia președinția UE.

- Dacian Ciolos a anuntat luni dimineata ca depune o plangere penala impotriva ministrului de Interne Carmen Dan, pe care o acuza ca a permis violentele din Piata Victoriei de vineri seara.

- 16 organizatii neguvernamentale au semnat o scrisoare publica in care isi exprima revolta fata de violentele manifestate in Piata Victoriei. "In anul Centenarului Marii Uniri, 2018, noi, femeile active civic, ne exprimam revolta profunda fata de cruntele violente indreptate impotriva cetatenilor romani,…

- Comunicatul premierului: Prim-ministrul Viorica Dancila condamna ferm acțiunile violente produse in București, vineri seara, desfașurate de grupuri organizate prin deturnarea unei manifestații civice. Rapoartele Ministerului Afacerilor de Interne arata ca violențele au fost provocate gradual de catre…

- Fostul premier al Romaniei, Victor Ponta, revine cu precizari dupa violențele de ieri din Piața Victoriei."In Ianuarie 2012 am acuzat Guvernul Boc pentru faptul ca a generat violenta intre protestatari si jandarmi / intre 2012-2015 am avut grija ca in Romania niciun protestatar si niciun jandarm…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu acuza Guvernul ca in loc sa aloce bani pentru investitii in spitale, scoli si autostrazi, au "bagat bani la maxim in tunuri cu apa, gaze lacrimogene, bastoane si alte obiecte de teroare", informeaza Agerpres. Gorghiu a postat vineri pe Facebook o fotografie a unui…

- Romanii din afara țarii au inceput sa ajunga in Bucuresti pentru a lua parte la marele miting al diasporei ce va avea loc vineri seara in Piata Victoriei. Printre acestia se se afla si Lucian Luca, un tanar care a reușit sa iși construiasca o reputație in mediul online pe baza mesajelor sale impotriva…

- Senatorul PSD Serban Nicolae este de parere ca reprezentantii statului paralel s-au speriat dupa mitingul de ieri din Piata Victoriei, acolo unde s-au strans putin peste 100.000 de participanti.Citeste si: Suma FABULOASA cheltuita de PSD pentru mitingul - mamut din București "CAND NOI…