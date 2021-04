Dupa decesul prințul Philip, duce de Edinburgh, principele Nicolae al Romaniei, nepotul regelui Mihai, a transmis un mesaj de condoleanțe și și-a adus aminte de momentul in care a cunoscut-o pe regina Marii Britanii și pe soțul ei. „Sunt profund indurerat de vestea plecarii in eternitate a Alteței Sale Regale Principele Philip, Ducele de Edinburgh, la naștere prinț al Greciei și al Danemarcei, ruda de sange, prin bunicul meu, Regele Mihai al Romaniei. In memoria mea este extrem de viu momentul de acum 21 de ani cand, impreuna cu parinții și cu sora mea, am fost invitați la pranz, de Regina Elisabeta…