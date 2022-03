Stiri pe aceeasi tema

- O coperta a cotidianului italian ”La Stampa” a provocat reacția Ministerului de Externe al Federației Ruse. Ziarul italian ”La Stampa” a publicat pe coperta o imagine a unor raniți civili in razboiul dintre Rusia și Ucraina. ”Carnagiu”, acesta a fost titlul. Imaginea era din Donețk, unde o racheta…

- Razboiul din Ucraina se duce și informațional, fiecare parte incercand sa lase impresia ca este ”forța binelui”. Rușii acuza ucrainenii ca fac trafic de organe de la soldați, o informație extrem de greu de crezut, dar care este rostogolita cu toate forțele de Moscova. Fii la curent cu cele…

- In total, 97 de copi au fost ucisi de la inceputul razboiului, a anuntat marti, in Parlamentul Canadei, presedintese ucrainean Volodimir Zelenski, care indeamna aliatii Kievului ”sa-si accenueze ajutorul”, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA in Europa, este de parere ca Rusia iși va pierde inițiativa in Ucraina in maximum zece zile, din cauza trupelor insuficiente și a lipsei muniției, informeaza MSNBC, citat de Ziare.com.„Le lipsesc (n.r. - rușilor) cele trei lucruri: nu au timp,…

- Delegația rusa a sosit la negocieri cu delegația ucraineana in aceeași componența, Ucraina nu a raportat inca detalii despre delegații sai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- De teama bombardamentelor, Maksim, un tanar ucrainean, s-a mutat cu familia intr-un adapost antiaerian, luand cu el și pianul la care a cantat in timp ce afara se auzea vuietul razboiului, informeaza BBC . Maksim n-a pregetat, in momentul in care s-au auzit primele impușcaturi și, dupa ce și-a vazut…

- Senatorul american Chris Murphy a scris marți pe Twitter ca a participat la o discuție clasificata despre criza din Ucraina și ca informațiile momentului sunt urmatoarele: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, intr-un mesaj transmis in noaptea de vineri spre sambata,…