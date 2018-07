Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mircea Hava a scris, sambata, pe Facebook, ca Viorica Dancila merita o pauza, dupa ce premierul s-a facut de toata minunea, incurcand Campia Libertații cu Campia lui Horea. ”Danchill out!Luați o pauza, doamna! Asta e singurul gand care imi vine in minte dupa prestațiile halucinante ale prim-ministrei…

- Premierul Viorica Dancila a transmis in mesajul de Ziua Imnului National ca imnul „i-a mobilizat pe cei care, la 1 decembrie 1918, s-au adunat pe Campia Libertatii de la Alba-Iulia”, dar, de fapt, evenimentul a avut loc pe Campul lui Horea din Alba Iulia, in timp ce Campia Libertatii se afla la Blaj,…

- O noua gafa a fost facuta azi de premierul Viorica Dancila, care, in mesajul de Ziua Imnului Național, vorbește de ”Campia Libertații de la Alba-Iulia”. ”Campia Libertații” este insa la Blaj, unde in 1848, a avut loc Marea Adunare Nationala cand ...

- Premierul Viorica Dancila a facut o confuzie in mesajul transmis, duminica, de Ziua Imnului, vorbind despre "cei care la 1 decembrie 1918 s-au adunat pe Campia Libertatii de la Alba-Iulia". Campia Libertatii se afla la Blaj, nu in Alba Iulia, iar adunarile nationale de aici au avut loc in 1848.

- Premierul a transmis in mesajul de Ziua Imnului National ca imnul “i-a mobilizat pe cei care, la 1 decembrie 1918, s-au adunat pe Campia Libertatii de la Alba-Iulia”, dar, de fapt, evenimentul a avut loc pe Campul lui Horea din Alba Iulia. Campia Libertații se afla la Blaj, iar acolo, in anul 1848,…

- Presedintele Organizatiei Femeilor Social Democrate, Rovana Plumb, a facut un apel la presedintele Klaus Iohannis sa inceteze cu „amenintarile” publice la adresa premierului Viorica Dancila. „Facem apel la demnitatea domnului presedinte Klaus Iohannis, sa inceteze cu presiunile publice…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, sambata, la Blaj, intrebat despre anuntul facut de premierul Viorica Dancila referitor la vizita Suveranului Pontif in Romania ca nu crede ca ”doamna a inteles ce s-a vorbit acolo”. Articolul integral pe MEDIAFAX .

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne, susține, intr-o postare pe Facebook, referitor la cererea de demisie a premierului, formulata de Klaus Iohannis, ca Viorica Dancila nu va demisiona, intrebandu-se daca șeful statului ar mai fi fost atat de vehement daca prim-ministru era un barbat."Ca…