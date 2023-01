Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean a organizat astazi, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, o serie de evenimente. Unul dintre acestea a avut loc la Centrul Muzeal „I.C. Bratianu”. Dupa orele petrecute aici, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a dorit sa transmita un mesaj, pe pagina sa…

- Cu 164 de ani in urma, Alexandru Ioan Cuza a fost oaspetele buzoienilor, la mai putin de doua saptamani de la infaptuirea unirii dintre Tara Romaneasca si Moldova. Domnitorul a innoptat la Episcopie

- Prezent la ceremoniile de la Iași alaturi de Nicolae Ciuca, președintele PNLși prim-ministrul Rominiei, George Lazar, președitele PNL Neamț a transmis un mesaj in care a imbinat moșteirea istorica cu indemnul la responsabilitate pentru clasa politica actuala, care ar trebui sa se ridice la inalțimea…

- In fiecare an, la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor Romane din anul 1859, realizata sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, un act de voința politica al liderilor din cele doua principate romanești (Moldova și Țara Romaneasca) și prima etapa in crearea statului unitar roman…

- Ziua de 24 ianuarie a ramas in istoria romanilor care fiind una dintre cele mai importante zile, atunci cand s-a infaptuit Unirea Principatelor Romane in anul 1859. „Mica Unire” reprezinta unificarea vechilor principate, Moldova și Țara Romaneasca, intr-un Principat unit. Iata cateva mesaje de Mica…

- Mica Unire 2023. Pe data de 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Mica Unire, ce presupune Unirea Principatelor Romane, Moldova și Țara Romanesca, de la 1859, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Cu ocazia celebrarii acestei zile importante in istoria poporului roman se organizeaza numeroase evenimente și…

- Primaria va aloca 135.000 lei pentru organizarea evenimentelor dedicate implinirii a 164 ani de la Unirea Principatelor Romane. O decizie in acest sens este asteptata poimaine, cu ocazia ultimei sedinte ordinare a Consiliului Local (CL) din acest an. Manifestarile programate sunt cele deja devenite…