La mulți ani, dragi copii! Voi sunteți cei care ne colorați cu inocența voastra fiecare moment al vieții, sunteți cei care ne aratați ca lumea voastra este una plina de lumina și speranța, o lume in care binele triumfa mereu și in care greutațile dispar. Sunteți sursa noastra de energie și bucurie! Dan Stroe, primarul comunei BraduThe post Mesajul primarului Dan Stroe pentru copiii din Bradu first appeared on Universul argesean .