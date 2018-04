Stiri pe aceeasi tema

- Veniti sa luam lumina! Cu lumanari in mana si sufletul curat, sa spunem impreuna HRISTOS A INVIAT! Va doresc tuturor un Paste fericit, cu multa liniste sufleteasca si belsug in casa. Av. Daniela Onița-Ivașcu Președinte PNL Sighetu Marmatiei

- Bucuria Invierii sa ne aduca Lumina in suflete, Harul Domnului sa ne insoteasca pe toti in pace si liniste HRISTOS A INVIAT! Dr. Viorica Chereches Deputat de Maramures The post Mesajul deputatului liberal de Maramures, dr. Viorica Chereches, cu ocazia Sarbatorilor Pascale appeared first on eMaramures…

- „Este vremea bucuriei Invierii Mantuitorului; este Pastele! Sa ne bucuram de Lumina Invierii Domnului nostru Iisus Hristos, ca dar al iubirii dumnezeiesti, sa pastram credinta crestina ortodoxa stramoseasca ca pe o sfanta lumanare de Pasti aprinsa in lume de iubirea Lui și sa nu-i uitam pe cei aflati…

- „Paștele este cea mai veche și importanta sarbatoare a creștinații, care ne indeamna sa ne reintoarcem catre sine și sa reflectam la semnificațiile profunde ale patimilor, morții și Invierii lui Iisus Hristos. Sunt momente speciale pe care ne dorim sa le impartașim cu cei dragi și in care imprumutam…

- Invierea Domnului este lumina și speranța, e moment de reflexie asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat in viața noastra. Va doresc tuturor sa petreceți Sfintele Paști alaturi de familie. Parinți și copii impreuna in jurul mesei de sarbatori este imaginea care bucura cel mai mult sufletul și ochiul.…

- In Duminica Floriilor, cand praznuim intrarea triumfala a lui Iisus in Ierusalim, sa ne intoarcem cu smerenie si incredere spre Dumnezeu, sa ne rugam sa ocroteasca familiile noastre, comunitatea baimareana. Sa ne intoarcem cu bunatate spre cei din jurul nostru, aflati in nevoie. Sa lasam comuniunea…

- Astazi, de Buna Vestire, aniversam Ziua Poliției Romane. In aceasta zi de sarbatoare cer demnitate si respect pentru politisti! In numele meu si al baimarenilor care sunt beneficiarii directi ai activitatii de zi cu zi a celor care lucreaza neincetat pentru a asigura linistea si ordinea publica a orasului,…

- Femeile sunt cele mai prețioase creaturi daruite omenirii de Dumnezeu. Ele ne dau viața, ne iubesc necondiționat, ne protejeaza, ne sunt alaturi la bine, dar mai ales la greu. Știu mereu sa ne ofere ceea ce avem nevoie: atenție, sprijin, dragoste, ințelegere. Sunt impulsul de care avem nevoie pentru…