- „Suntem in pragul sarbatorilor de iarna, iar gandul meu se indreapta spre comunitatea Sibiului. Urez sibienilor un Craciun in pace, alaturi de familie și prieteni, pe care sa le simta in suflet, dar și prin veselia petrecerilor și momentelor placute. Colindele și urarile de sarbatoare sa le umple casa,…

- Primarul municipiului Dej Morar Costan a transmis, prin intermediul publicației noastre, un mesaj de Craciun. ”Craciunul este perioada binecuvantata in care caldura, credința ne cuprind sufletele și ne dorim sa fim impreuna cu cei dragi in jurul bradului și sa ne bucuram de frumosul sunet al colindelor.…

Polițiștii ii avertizeaza pe cetațeni in legatura cu hoții care pretind a fi angajați ai firmelor de utilitați și care solicita accesul in locuința.

Exact ca și in primul tur, am votat astazi pentru o Romanie normala, pentru un președinte care sa fie alaturi de Campia Turzii și am votat cu gandul la cei aproape 50% dintre cetațenii municipiului...

- "Bun venit la bord. Avem foarte multe lucruri de facut impreuna." Este mesajul cu care i-a intampinat primarul general Ion Ceban pe consilierii municipali, reuniti la sedinta de constituire a Consiliului.

Dorința de a ajuta este atat de mare incat primarul Dorin Lojigan a transmis ca "nici ploaia nu ne poate opri". Evenimentul caritabil, pentru sprijinirea unei mamici din Campia Turzii sa-și recapete...

La data de 3 octombrie a.c., politistii Sectiei 4 Politie Rurala Campia Turzii, cu sprijinul politistilor din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Sibiu, au pus in aplicare 4 mandate de...

- In toate institutiile de invatamant din comuna Vacaresti, debutul anului scolar a fost marcat de festivitati la care au participat reprezentanti ai autoritatilor locale. Primarul Romica Stoica a participat, luni, la deschiderea anului scolar, acesta adresand un mesaj elevilor, profesorilor si parintilor.”Noul…