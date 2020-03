Stiri pe aceeasi tema

- «Am vazut pe Facebook diverse postari in care se minimizeaza si se incurajeaza lipsa de responsabilitate privind situația Coronavirus in Italia cred ca am datoria civica si morala de a va descrie in cateva cuvinte situatia reala. Si va vorbesc in calitate nu doar de cetațean roman stabilit in Italia…

- Am stat cinci zile in Milano, la inceputul crizei COVID-19. Și apoi am stat acasa 14 zile, in izolare. Ca sa-i protejez pe ceilalți. Nu am avut in perioada asta niciun fel de simptome. Am lucrat de acasa, am citit și am vazut filme. Pentru toate zilele din trecut in care mi-aș fi dorit sa stau și sa…

- Functionarii Primariei comunei Stoina, judetul Gorj, n-au mai intrat in dimineata zilei de luni, 16 martie, in sediul institutiei, care a fost sigilata de catre viceprimarul cu atributii de primar, Nicolae Fota.

- Un medic din Vrancea, care a implinit vineri 20 de ani in Peninsula și locuiește in zona Toscana, povestește cat de marcat a fost de cazul unui tanar de 27 ani, care avea saturația oxigenului foarte scazuta.Aseara, inainte sa intre in tura, un medic roman din Italia, care sta de 20 de ani in Peninsula…

- Un angajat NATO, care lucreaza la Bruxelles, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, potrivit biroului de presa NATO, citat de CNN. “Colegul nostru s-a intors dintr-o vacanța in nordul Italiei, s-a simțit rau și a fost testat deoarece avea și febra”, potrivit comunicatului transmis de NATO, citat…

- Oleh Volosin, deputat al parlamentului ucrainean, a declarat ca va ramane acasa, in izolare, dupa ce a avut o intalnire cu un parlamentar francez despre care a aflat ca avea coronavirus. El spune ca nu are niciun fel de simptome, dar a ales aceasta varianta pentru ca așa o cer uzanțele, scrie Agerpres.Un…

- Romanii care se intorc din Italia pentru a sarbatori Paștele acasa, in Romania, vor sta in izolare la domiciliu sau carantina timp de 15 zile, a anunțat ministrul Sanatații. Ministrul interimar al Sanatații Victor Costache a fost intrebat de jurnaliști, cum vede faptul ca, in perioada urmatoare, de…

- Un barbat de 47 de ani a fost retinut de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati in vederea extradarii dupa ce pe autoritatile judiciare din Italia au emis pe numele sau un mandat european de arestare.