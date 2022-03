Stiri pe aceeasi tema

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit cu un mesaj adresat direct cetațenilor ruși in care le-a cerut acestora sa il opreasca pe Vladimir Putin.

- Presedintele francez Emmanuel Macron afirma ca este util sa “lase deschisa calea” dialogului cu Moscova pentru a obtine oprirea ofensivei sale din Ucraina, insa denunta in acelasi timp duplicitatea omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP.Macron a declarat, la sfarsitul summitului extraordinar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- Președintele american Joe Biden lanseaza un nou mesaj despre criza dintre Ucraina și Rusia, vineri seara de la ora 16.00, ora locala (ora 23.30, ora Romaniei), transmite Casa Alba.Se așteapta ca Joe Biden sa ofere noi informații despre situația negocierilor cu partea rusa și evoluția mișcarilor trupelor…

- Statele Unite și aliații sai vor raspandi ferm și sever la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia. Mesajul a fost transmis de președintele american, Joe Biden, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin.

- Kremlinul a calificat miercuri drept „distructiva” ideea unor sanctiuni americane îndreptate personal împotriva presedintelui rus Vladimir Putin, mentionata cu o zi în urma de Joe Biden, în cazul unei invazii ruse în Ucraina. „Din punct de…

- „Presedintele Erdogan urmeaza sa se duca in Ucraina pentru a discuta cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, insa ramanem in contact apropiat cu rusii, pentru a evita orice actiune militara ale carei consecinte ar fi ireversbile”, a anuntat marti seara Ibrahim Kalin. Recep Tayyip Erdogan i-a invitat…

- In timp ce Rusia iși desfașoara trupele in sudul țarii, la granița cu Ucraina, pentru exercițiile militare de iarna, la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in Parlament ca nu se teme sa poarta discuții directe cu Vladimir Putin. „Nu putem opri razboiul fara negocieri directe cu Rusia”,…