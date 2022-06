Grupul Celor Sapte cele mai industrializate tari (G7), care se reuneste duminica in summit, in Bavaria, si NATO este necesar ”sa ramana impreuna” impotriva agresiunii ruse in Ucraina, a declarat Joe Biden, la Munchen, intr-o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Trebuie sa ramanem impreuna”, i-a spus președintele american lui Olaf Scholz la […] The post Mesajul președintelui SUA dupa o intalnire cu cancelarul german: „G7 si NATO sa ramana impreuna” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .