- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, tuturor credinciosilor romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici urarea de a sarbatori Invierea Domnului, cu sanatate si iubire, in comuniune cu cei dragi. Seful statului a transmis un salut calduros si catre credinciosii care celebreaza duminica…

- Zeci de mesaje anti-Zelenschi au fost transmise in ultimele zile pe adresele parlamentarilor romani, toate cerand in general același lucru: sa nu i se permita președintelui ucrainenan sa-și transmita mesajul aleșilor și poporului roman. Mesajele vin pe adresele de e-mail ale parlamentarilor din partea…

- Angajații de la stat sau privat se bucura in acest an de patru zile libere cu ocazia Pastelui, fiind incluse atat Vinerea Mare, cat și a doua zi de Paște. Anul acesta Paștele ortodox pica pe 24 aprilie. Astfel, zile libere vor fi patru: pe 22 aprilie 2022 – Vinerea Mare, in 24 si 25 aprilie – prima…

- Aeroportul din Vinnitsia a fost astazi atacat de armata de la Kremlin. Distrugerile provocate de rachete și bombe au adus pagube imense. Aeroportul e acum o ruina, dupa ce un nor negru de fum s-a ridicat deasupra lui in urma bombardamentelor.

- Este a șasea zi de razboi in Ucraina, dupa invazia rușilor, care a venit ca o ”operațiune militara speciala”, conform primelor declarații ale președintelui rus Vladimir Putin. In a șasea zi, Ucraina inca rezista, iar președintele țarii, Volodimit Zelenski, a avut și un mesaj pentru soldații ruși.

- Președintele Klaus Iohannis precizeaza intr-un mesaj public faptul ca țara noastra condamna cu fermitate decizia Moscovei prin care recunoaște independența regiunilor Donețk și Luhansk, considerata un act care incalca flagrant dreptul internațional, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei.…

- Ziua autonomiei locale si a lucratorului din Administratia Publica Locala este sarbatorita astazi, 1 februarie. Cu aceasta ocazie, președinta Maia Sandu a participat la Adunarea Generala a APL din Republica Moldova, unde a transmis un mesaj de deschidere și colaborare intre Președinție și APL pentru…

- Mesajul președintelui Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, cu ocazia comemorarii a 163 de ani de la Mica Unire „24 ianuarie 1859 reprezinta primul pas important pe care l-au facut inaintașii noștri pentru infaptuirea Romaniei unite și independente de astazi. Astazi, la 163 de ani de la Mica…