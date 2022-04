Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco-catolici, armeni si de cultele neoprotestante, ca „in aceste zile, ii purtam in ganduri si inimi pe vecinii nostri ucraineni, a caror suferinta incercam sa o alinam prin ospitalitate si…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, 23 aprilie, un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco-catolici, armeni si de cultele neoprotestante, informeaza Administratia Prezidentiala . „Sarbatoarea Sfintelor Pasti ne reuneste in jurul marii Taine a Invierii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata un mesaj cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credincioșii ortodocși, greco-catolici, armeni și de cultele neoprotestante, informeaza Administratia Prezidentiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, cu prilejul Sarbatorilor Pascale celebrate de credinciosii ortodocsi, greco-catolici, armeni si de cultele neoprotestante, ca „in aceste zile, ii purtam in ganduri si inimi pe vecinii nostri ucraineni, a caror suferinta incercam sa o alinam prin ospitalitate…

- Ministrul Apararii Vasile Dincu afirma, in mesajul de Paste, ca trebuie sa primim in unitate si buna intelegere vestea Invierii Mantuitorului si sa privim viitorul cu incredere ca vom trece peste orice greutati, asa cum am facut-o intotdeauna. El se adreseaza militarilor, personalului civil, din MApN,…

- Pacienții internați la Spitalul Județean de Urgenta „Mavromati” Botoșani vor avea parte de un meniu special cu prilejul Sarbatorilor Pascale care este adaptat patologiilor pentru care se afla internați, din care nu vor lipsi pasca cu branza de vaci, ouale roșii și friptura de pui.

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a transmis un mesaj in cinstea zilei de Paști. Mesajul a fost publicat pe internet in dimineața zilei de duminica, 17 aprilie 2022. In aceasta zi, credincioșii romano – catolici, reformați, evanghelici lutherani și unitarieni serbeaza Paștele. "Intariți-va și…

- Președintele Klaus Iohannis precizeaza intr-un mesaj public faptul ca țara noastra condamna cu fermitate decizia Moscovei prin care recunoaște independența regiunilor Donețk și Luhansk, considerata un act care incalca flagrant dreptul internațional, suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei.…