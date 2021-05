Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia sarbatorilor pascale, in care subliniaza ca si anul acesta "credinta ne ramane la fel de puternica chiar daca nu putem fi inca alaturi de toti cei dragi din cauza pandemiei de COVID-19". "Dragi romani, ne regasim in taina sfanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat astazi ca fara vaccinare nu putem iesi din pandemie, el anuntand ca este implicat in campania de vaccinare si ca va continua acest lucru. Intrebat despre ridicarea restrictiilor pe timp de noapte, presedintele a precizat ca lucrurie nu se vor intampla de azi…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis credinciosilor care celebreaza duminica Sfintele Pasti urarea de ''sarbatori binecuvantate, buna intelegere si prosperitate'', subliniind ca in aceste momente ''avem nevoie mai mult ca oricand de credinta si speranta pe care Lumina Invierii ni le insufla''.

- Medic infecționist la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, Teodora Iacob le transmite un mesaj puternic oamenilor care nu se mai incred in doctori, dupa un an de pandemie.Intr-o postare pe pagina sa de pe o rețelea de socializare, preluata de Monitorul de Cluj, doctorul observa cat de…

- Presedintele Klaus Iohannis subliniaza, in mesajul de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, contributia semnificativa a minoritatii maghiare din Romania si a reprezentantilor sai politici la pasii importanti facuti de tara noastra in integrarea europeana, in recuperarea valorilor democratice si in asezarea…