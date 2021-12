Stiri pe aceeasi tema

- „2021 a fost un an dureros pentru tara noastra, prea multi romani pierzand lupta cu virusul in valurile succesive ale pandemiei”, este mesajul transmis de presedintele Klaus Iohannis, de Anul Nou.

- Criza sanitara reprezinta tema centrala a mesajului transmis de președintele Klaus Iohannis cu prilejul noului an. Șeful statului a rememorat incercarile traversate de romani in 2021, subliniind ca "tot ce am invațat despre noi inșine pe parcursul pandemiei ar trebui sa ne

- AUR a demarat procedura de demitere a președintelui Klaus Iohannis. Ei au anunțat public și sprijin venit din partea parlamentarilor de la alte partide, chiar și de la PNL. Liberalii care susțin demersul sunt Daniel Gheorghe și Dumitru Flucuș. Deputatul Daniel Gheorghe neaga informația și…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a declarat, luni, la Digi24, ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, in acest moment, nu e o solutie, el apreciind ca este nevoie sa avem un guvern care sa treaca tara din perioada de criza.

- Co-președintele AUR, Claudiu Tarziu, susține ca președintele Klaus Iohannis a incalcat Constituția prin desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru, iar daca la a doua nominalizare nu vine cu o propunere care sa aiba șanse sa formeze o majoritate, atunci risca suspendarea din funcție.…

- Liderul USR, Dacian Cioloș, este propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru postul de premier. Anunțul a fost facut de șeful statului luni seara... The post Dacian Cioloș, propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru postul de prim-ministru appeared first on Renasterea banateana .

- USR PLUS il indeamna pe președintele Klaus Iohannis sa nu traga de timp și sa medieze criza politica. Reacția vine dupa ieșirea publica a șefului statului, in care a anunțat ca va convoca partidele la...