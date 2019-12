Stiri pe aceeasi tema

- https://www.facebook.com/watch/?v=778483475988028 Președintele Klaus Iohannis a transmis marti un mesaj de Anul Nou, in care isi exprima increderea ca, in 2020, romanii vor ramane „insufletiti de visul pentru o Romanie mai buna”, dupa ce ”2019 a fost anul victoriei democratiei si al implicarii civice”.…

- Candidatul PNL la alegerile prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis, a declarat ca a votat pentru o Romanie moderna, europeana, normala si a facut apel la alegatori sa mearga la vot, potrivit AGERPRES. "O zi foarte foarte, foarte importanta astazi. Eu, personal, am votat pentru o Romanie moderna,…

- "Eroii alegerilor nu suntem noi, politicienii, sunteti voi, alegatorii. Eu contez pe alegatorii PNL. (...) Eu contez si pe alegatorii USR-PLUS. Sunt oameni care isi doresc ca si mine, ca si voi, o tara moderna, europeana. Ei isi doresc sa se intample maine, nu se va intampla chiar maine, dar suntem…

- Principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis dupa inchiderea urnelor va sunt prezentate in cele ce urmeaza: Am reușit sa invingem PSD mai mult ca oricand in ultimii 30 de ani. Niciodata romanii nu au votat atat de mult și atat de clar impotriva PSD. Acest lucur inseamna un pas enorm pentru…

- „Dragi romani, Adevarata schimbare in Romania vine prin votul nostru, al tuturor romanilor care credem in democrație, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare și normalitate. Miza alegerilor prezidențiale este foarte mare – prezența la vot in numar mare este esențiala…