Stiri pe aceeasi tema

- "Cooperarea comerciala romano-britanica este si ea foarte buna, anul trecut schimburile inregistrand cel mai ridicat nivel din istorie, in valoare de peste 4 miliarde de euro. Investitiile britanice in Romania ar putea fi mai substantiale si trebuie sa gasim modalitati de a diversifica in continuare…

- La ce se refera Decizia CCR din 30 mai 2018? Ministrul Justiției ceruse revocarea procurorului-șef al DNA pe motive manageriale. CSM a avizat negativ aceasta solicitare, considerand ca argumentele invocate nu se susțin. Președintele Romaniei a respins propunerea pe motiv ca motivele invocate…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis joi, 24 mai a.c., un mesaj cu prilejul implinirii a 143 de ani de la infiintarea Partidului National Liberal. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Laurentiu Stefan, Consilier Prezidential, Departamentul Politica Interna, in cadrul evenimentului organizat…

- Asumarea valorilor liberalismului a devenit o necesitate, pentru ca Romania sa-si pastreze nealterat cursul democratic pro-occidental, se arata in mesajul presedintelui Klaus Iohannis transmis la aniversarea a 143 de ani de la infiintarea PNL. "Romania are nevoie de un PNL implicat activ in solutionarea…

- Viorica Dancila nu demisioneaza, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, sa iși dea demisia din funcția de premier al Romaniei. Premierul a spus ca s-a simțit jignita de aprecierile și modul de jignire al președintelui. „Categoric nu imi dau demisia. Atata timp cat am sprijinul…

- Reactia presedintelui Klaus Iohannis la operatiunea lansata in Siria Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro. Într-o prima reactie la operatiunea lansata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta în Siria, presedintele Klaus Iohannis a precizat ca România ramâne solidara cu actiunile…

- Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European Presedintele României, Klaus Iohannis. Subiectele economice vor domina reuniunea Consiliului European, care începe în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles. Pe agenda se afla si chestiuni legate de relatia Uniunii…

- Discursul presedintelui tarii la "Romania la centenar" Presedintele României, Klaus Iohannis. Klaus Iohannis: Domnule ministru, domnule Presedinte al Academiei Române, domnilor presedinti ai consiliilor judetene, doamna primar, domnilor primari, domnilor rectori, doamna ambasador,…