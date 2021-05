Stiri pe aceeasi tema

- Este important sa nu uitam cat de dificila a fost, de-a lungul istoriei, obtinerea unor drepturi care ni se par acum absolut firesti, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internationale a Muncii. "Munca si sacrificiile femeilor si barbatilor din intreaga…

- Klaus Iohannis transmite un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Muncii. Presedintele apeciaza semnificatia din spatele sarbatorii si afirma ca romanii sunt o natiune de oameni harnici. "Munca și sacrificiile femeilor și barbaților din intreaga lume sunt celebrate astazi, de 1 Mai. Este…

- O societate toleranta si deschisa are la baza nu doar proiectele de dezvoltare asumate, ci si capacitatea de a respinge discursul urii si de a condamna "cu fermitate" orice manifestari rasiste si xenofobe, a transmis presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a Romilor.…

- USR PLUS saluta decizia presedintelui Klaus Iohannis de a trimite la reexaminare legea prin care o suprafata de teren de 46 de hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar. "Salutam decizia presedintelui…

- Președintele Parlamentului, Zinaida Grecianii, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor. Greceanii le-a urat femeilor caldura și dragoste in inimi, ințelegere in familii și succese in activitate.

- Liderul UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, considera ca declaratiile presedintelui Klaus Iohannis din 2020 referitoare la UDMR si Ardeal au reprezentat "o parte a luptei politice" dintre PNL si PSD, el afirmand insa ca seful statului stia ca "nu a existat nicio alianta oculta". "Nu a existat nici o…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan critica ceea ce numește comportamentele "de tip Adrian Nastase" la unii lideri din coalitia de guvernare, pe care nu îi nominalizeaza însa. Întrebat daca se refera la Dan Barna și la momentul ochelarilor scapati de la pupitru în…

- Liderul AUR George Simion anunța ca nu renunța la ideea suspendarii președintelui Klaus Iohannis. Deși AUR a fost subiect de scandal mediatic dupa ce a exclus-o pe senatoarea Diana Șoșoaca, Simion spune ca obiectivele partidului au ramas aceleași. „Nu vom renunta in nicio clipa la niciun mijloc…