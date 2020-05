Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, de Ziua Europei, un mesaj in care arata ca „spiritul unitații și al solidaritații” au fost foarte importante in contextul pandemiei, adaugand ca este cea mai dificila perioada pentru continent, dupa al Doilea Razboi Mondial.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, in care arata ca in criza generata de pandemia de COVID-19, ''o provocare fara precedent'', Romania a dovedit inca o data ca este un partener de incredere in Uniunea Europeana.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Paștelui Catolic și a Floriilor. El crede ca romanii vor iesi intariti din aceasta incercare, cand mulți se afla in izolare...

- Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o videoconferinta cu managerii de spitale, premierul Ludovic Orban dar si mai multi ministri. In deschiderea interventiei, presedintele a precizat ca in Romania sunt medici „dedicati 100% salvarii pacientilor”, si a subliniat ca protejarea si dotarea cadrelor…

- Președintele Klaus Iohannis a facut un apel catre romani, in aceasta perioada de criza, sa fie responsabili și solidari unii cu alții. „Impreuna și doar impreuna vom reuși”, a spus președintele....

- Presedintele Klaus Iohannis are marti, la ora 15,00, o videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii cu responsabilitati in gestionarea epidemiei COVID-19.Potrivit agendei sefului statului, tot marti, de la ora 18,00, presedintele Iohannis va participa la o videoconferinta a membrilor Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a inceput, vineri, consultarile telefonice cu reprezentantii partidelor parlamentare, pentru formarea unui nou Guvern. Decizia a fost luata dupa ce intreaga conducere PNL si Guvernul au intrat in autoizolare, in urma infectarii cu coronavirus a senatorului Vergil Chitat.Surse…

- Presedintele Klaus Iohannis participa joi la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, in care se discuta Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021 - 2027. Obiectivul reuniunii extraordinare este obtinerea unui acord intre statele membre privind viitorul…