- Proiectul de lege privind certificatul verde ar putea fi adoptat pana la finalul anului. In urma discutiilor din coalitia de guvernare, a reiesit ca certificatul COVID ar putea fi adoptat prin dezbatere in Parlament, in cele doua Camere, deoarece premierul Nicolae Ciuca nu este de acord cu varianta…

- Alianța pentru Unirea Romanilor renunța la protest miercuri, dar manifestațiile vor fi reluate daca va fi anunțata asumarea raspunderii premierului Nicolae Ciuca pentru introducerea certificatului COVID-19. ”Nu facem azi protest, insa vom face cand se anunța asumarea raspunderii”, a declarat liderul…

- Co ocazia serbarii a 103 ani de la realipirea Bucovinei la Romania-Mama, premierul Nicolae Ciuca a transmis, duminica, 28 noiembrie, un mesaj de unitate tuturor romanilor. ”De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie sa fie unul de unitate. Contextul crizei sanitare ne obliga sa luam cele mai bune masuri pentru…

- Președintele Klaus Iohannis este nemulțumit de blocarea negocierilor PNL cu USR și PSD, astfel ca ii cheama, la discuții, pe premierul desemnat Nicolae Ciuca și cu premierul demis și președintele PNL, Florin Cițu. Conform unor surse politice, Iohannis este suparat ca discuțiile PNL privind susținerea…

- PSD ar putea intra chiar la guvernare cu PNL, nu doar sa susțina un guvern minoritar PNL-UDMR. Conducerea partidului a trimis catre majoritatea membrilor partidului un sondaj de opinie sub forma de mesaj, pentru a se afla parerea acestora. „Credeți ca PSD ar trebui sa formeze un guvern impreuna cu PNL,…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, pentru funcția de premier. Cine este generalul desemnat prim-ministru a carui misiune este ca, in urmatoarele zece zile, sa obțina votul majoritații parlamentarilor (234 de voturi) pentru investirea unui nou Executiv?…

- Președintele Klaus Iohannis s-a plans, luni, de situația grava prin care trece sistemul sanitar din Romania, in contextul creșterii cazurilor și deceselor Covid-19, motiv pentru care președinții Poloniei și Sloveniei au transmis disponibilitatea statelor lor de a ajuta țara noastra. Presedintele Klaus…